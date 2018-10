Leipzig (dpa) - Der schnellste Supercomputer der Welt wird Ende dieses Jahres in China seinen Betrieb aufnehmen. Mit der Anlage "Tianhe-2" hat sich China aus dem Stand auf den ersten Platz der am Montag veröffentlichten Liste der "Top 500" schnellsten Rechner katapultiert. Das auch "Milky Way 2" genannte System kommt auf eine Rechenleistung von 33,86 Petaflops (Billiarden Rechenschritte) pro Sekunde - fast die doppelte Leistung der bisherigen Nummer eins. Auch Supercomputer aus Deutschland rangieren unter den Top 10: Das im Forschungszentrum Jülich betriebene "Juqueen" fiel allerdings vom fünften auf den siebten Platz zurück, "SuperMuc" im Leibniz-Rechenzentrum belegt den neunten Platz (vormals Platz sechs).

