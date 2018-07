Brüssel (AFP) Im Kampf gegen die Rekordarbeitslosigkeit in Europa will die EU-Kommission die Zusammenarbeit der nationalen Arbeitsämter verstärken. "Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die 26 Millionen Arbeitslosen in Europa bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zu unterstützen", sagte EU-Arbeitskommissar Laszlo Andor am Montag in Brüssel. Die Arbeitsämter müssten jedoch "Effizienz und Wirksamkeit" verbessern, da es der hohen Arbeitslosigkeit zum Trotz derzeit 1,7 Millionen freie Stellen in der EU gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.