Enniskillen (AFP) Nach dem Startschuss für die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA drückt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufs Tempo. Die Gespräche müssten rasch beginnen und ehrgeizig geführt werden, "damit wir in absehbarer Zeit - und das bemisst sich in wenigen Jahren - zu einem Abschluss kommen können", sagte Merkel am Rande des G-8-Gipfels am Montag in Nordirland. Die Kanzlerin verwies darauf, dass auch andere Weltregionen miteinander in Verhandlungen über vergleichbare Handelsabkommen stünden - beispielsweise auch die USA und der pazifische Raum. Angesichts dessen "sind wir aufgefordert, wirklich schnell zu arbeiten", betonte Merkel.

