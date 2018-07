Enniskillen (AFP) Trotz des russischen Konfrontationskurses im Syrien-Konflikt hofft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf ein "gemeinschaftliches Signal" des G-8-Gipfels zu dem Thema. Sie wünsche sich, "dass wir ein klares Bekenntnis bekämen zu einem politischen Prozess", sagte sie am Rande der Verhandlungen der acht großen Industriestaaten (G-8) am Montagabend im nordirischen Lough Erne. Ziel müsse eine Friedenskonferenz in Genf sein, die versuche, eine Übergangsregierung für Syrien zustande zu bringen. Ob dies gelinge, sei aber noch unklar.

