Hamburg (AFP) Mit 45 Jahren fühlt sich Kinostar Nicole Kidman in Hollywood inzwischen "etwas müde". Dennoch hadert die Australierin nicht groß mit ihrem Alter, wie sie der Zeitschrift "Cinema" laut einer Vorabmeldung vom Montag sagte. "Ich genieße es, in einem Alter zu sein, in dem ich weiß, wer ich bin und was für mich wichtig ist. Mal sehen, wie die 50er werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.