München (AFP) Nach vergeblicher Suche nach einem Käufer beendet Siemens sein Solargeschäft. Das Geschäft werde bis Frühjahr 2014 komplett heruntergefahren, sagte ein Siemens-Sprecher am Montag in München und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatts". Betroffen sind demnach 280 Beschäftigte, vor allem in Israel.

