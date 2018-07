Berlin (dpa) - Mike und Sulley aus dem Zeichentrickfilm "Die Monster AG" (2002) sind jünger geworden. Der Comeback-Film "Die Monster Uni" erzählt die Vorgeschichte, wie sich die beiden Kinder-Schreck-Monster kennenlernten.

Dazu schicken die Pixar-Animatoren ihre Helden zusammen mit Hunderten schrillen Monstern auf die Universität, wo es zahlreiche Tests zu bestehen gibt. Dan Scanlon, der an Filmen wie "Cars" und "Toy Story 3" mitwirkte, liefert seinen ersten abendfüllenden Trickfilm ab. Ilja Richter, Elyas M'Barek, Axel Stein und Nationaltorwart Manuel Neuer geben in der deutschen Version als Synchronsprecher den Ton an.

Die Monster Uni, USA 2013, Länge o.A., FSK o.A., von Dan Scanlon, mit Billy Crystal, John Goodman

