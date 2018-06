Paris (AFP) - (AFP) Wer im hektischen Paris zur Ruhe kommen will, der kann demnächst zwischen schnurrenden Katzen entspannen: Eine Französin will im September nach japanischem Vorbild ein Katzen-Café in der französischen Hauptstadt eröffnen. Die Gäste können dort an einem Café oder Tee nippen, während sie gleichzeitig die Katzen des Hauses streicheln dürfen. Das Schnurren der Katzen soll therapeutische Wirkung haben: Es wird von manchen Katzen-Fans gegen Stress, Schlaflosigkeit oder Angstzustände empfohlen.

