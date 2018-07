Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat mit ungewohnt scharfen Worten auf die Kritik von DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig an den Strukturen und der Sportdirektoren-Suche des Verbands reagiert.

"Ich kann mich nur wundern. Denn bei meinen ständigen Kontakten mit Ligapräsident Reinhard Rauball haben wir uns immer einvernehmlich abgestimmt, etwa bei so wichtigen Themen wie der EM-Bewerbung 2020 oder den Sicherheitsfragen - in diesem Geist haben wir auch den Grundlagenvertrag bis 2017 verlängert", sagte Niersbach.

An die Adresse von Rettig fügte der DFB-Präsident hinzu: "Wenn nun ein Mann, der noch kein halbes Jahr bei der DFL angestellt ist, so ziemlich alles und jedes in unserem Verband dazu noch sachlich falsch infrage stellt, ist dies anmaßend und völlig unangebracht."

Der DFL-Geschäftsführer hatte zuvor gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unter anderem ein Mitspracherecht des Ligaverbands bei der Suche nach dem neuen Sportdirektor gefordert und dem DFB "vorauseilenden Gehorsam" beim Thema EM 2020 vorgeworfen.