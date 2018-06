Gelsenkirchen (SID) - Der Wechsel von U21-Nationalspieler Christian Clemens von Zweitligist 1. FC Köln zum Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist perfekt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Königsblauen einen Vierjahresvertrag bis Juni 2017.

"Christian Clemens ist ein U21-Nationalspieler mit enormem Potenzial. Wir freuen uns, dass wir mit ihm ein weiteres deutsches Talent langfristig binden konnten. Er ist schnell, schussstark, offensiv vielseitig einsetzbar und kann auf den Außenpositionen ebenso zum Zuge kommen wie in der Zentrale", sagte Manager Horst Heldt.

Clemens hatte in Köln noch einen Vertrag bis 2014, die festgeschriebene Ablösesumme beträgt drei Millionen Euro. "Ich hatte zwölf tolle Jahre in Köln, freue mich aber riesig, nun Königsblau zu tragen. Schalke gehört zu den Top-Klubs in Deutschland und ist ein Champions-League-Aspirant. So eine Chance bekommt man nicht oft im Leben", sagte Clemens.