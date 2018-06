Zürich (SID) - Michael Skibbe hat am Montag seinen ersten Arbeitstag als Trainer des Schweizer Fußball-Pokalsiegers Grasshopper Zürich absolviert. Vor zahlreichen Zuschauern und Medienvertretern sagte der ehemalige DFB-Trainer, dass die Erwartungshaltung nach dem Cupsieg und dem zweiten Platz in der Meisterschaft beim Schweizer Rekordmeister sehr hoch sei: "Die Messlatte liegt hoch. Meine Aufgabe wird es sein, den Aufbau zu festigen und weiterzuentwickeln."

Vor seiner neuen Aufgabe sei ihm aber nicht bange: "Wir haben ein gutes Team, und ich bin davon überzeugt, dass wir hier attraktiven Fussball spielen werden." Seine Spieler forderte der 47-Jährige bei seiner ersten Ansprache zu einer mutigen Spielweise auf: "Ich will, dass jeder von euch auf dem Platz etwas wagt. Probiert Dinge aus und habt keine Angst vor Fehlern. Jeder darf Fehler machen, kein Problem. Dann gilt es, diese einfach sofort zu korrigieren. Aber nochmals: Wagt etwas, probiert was! Das will ich sehen."

GC-Präsident André Dosé gab bekannt, dass sich der ehemalige Assistent von Rudi Völler gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt habe. Skibbe selbst berichtete, dass er auch andere Angebote hatte. Zürich habe aber den besten Eindruck hinterlassen, "auch wenn es finanziell anderswo lukrativer gewesen wäre".

Dosé ist von den Fähigkeiten des früheren Bundesligacoaches überzeugt: "Durch Skibbes Erfahrung mit jungen Spielern bin ich der Meinung, dass wir hier noch einen Schritt nach vorne machen können. Wir möchten uns zwischen Rang 1 und 4 etablieren und dann gewinnt man auch den einen oder anderen Titel."

Für Skibbe musste der Klub offenbar tief in die Tasche greifen. "Qualität kostet, und wir waren nicht die Einzigen, die sich für Michael Skibbe interessierten. Der Trainer ist der wichtigste Angestellte eines Vereins, und wir mussten das Budget, das wir für den Trainer reserviert hatten, ausreizen", so der Klubchef.

Skibbe hat bei den Grashüpfern zunächst einen Einjahresvertrag erhalten, der sich bei Erreichen der Plätze eins bis vier in der Abschlusstabelle der Super League automatisch um ein Jahr verlängert.

Skibbe, 2002 an der Seite des DFB-Teamchefs Rudi Völler Vize-Weltmeister, hatte anschließend nach seinen Trainerstationen bei Bayer Leverkusen, Galatasaray Istanbul, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC zuletzt den türkischen Erstligisten Karabükspor betreut. Dort wurde er im November 2012 entlassen.

Grasshopper Zürich wartet seit zehn Jahren auf seinen 28. Meistertitel, gewann aber durch einen Sieg gegen Serienmeister FC Basel in der abgelaufenen Saison den Pokal. Der Vize-Meister spielt in der kommenden Saison in der Qualifikation zur Champions League.