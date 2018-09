Mödling (SID) - Der ehemalige Kölner und Gladbacher Bundesligaprofi Toni Polster übernimmt den Trainerposten beim Traditionsverein Admira Wacker Mödling in der Fußball-Bundesliga Österreichs. Dies bestätigte der Verein am Montagabend auf seiner Internetseite. Polster wird bereits am Dienstag erstmals das Training leiten.

"Ich gehöre in die Bundesliga", hatte der frühere Stürmer des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach in einer Pressemitteilung verlauten lassen. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn führte der 49-Jährige die Wiener Viktoria mit zwei Meistertiteln in die Regionalliga. Die LASK aus Linz Juniors brachte Polster an die Spitze der Regionalliga Mitte.

Der 95-malige österreichische Nationalspieler, Spitzname "Toni Doppelpack", hatte in seine aktiven Zeit 181 Spiele in der deutschen Bundesliga absolviert und insgesamt 90 Tore für Köln und Gladbach erzielt. Nach seiner Karriere war Polster zuerst in die Mönchengladbacher Marketing-Abteilung gewechselt, später Generalmanager des 23-maligen österreichischen Meisters Austria Wien geworden.