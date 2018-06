Enniskillen (dpa) - Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen und Russlands sind zum G8-Gipfel in Nordirland zusammengekommen. Der britische Premierminister David Cameron begrüßte seine sieben Kollegen - darunter auch US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel - in einem Golfhotel am Lough Erne, nahe der Stadt Enniskillen. Bereits vor dem offiziellen Treffen hatten die USA und die Europäische Union den Start von mehrjährigen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen verkündet. Am Abend soll es um außenpolitische Fragen gehen.

