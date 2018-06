Athen (AFP) Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras schlägt nach heftiger Kritik seiner Koalitionspartner vor, den Betrieb des überraschend geschlossenen Staatssenders ERT "vorübergehend" wieder aufzunehmen. Eine Kommission mit Vertretern der drei regierenden Parteien solle die dafür nötige Zahl an Journalisten einstellen, hieß es am Montag aus Regierungskreisen in Athen. Samaras habe diesen Vorschlag bei einem Koalitionstreffen am Abend unterbreitet. Den Angaben zufolge soll ERT so lange weiter arbeiten, bis ein Gesetz über eine Neuordnung des staatlichen Rundfunks verabschiedet wird.

