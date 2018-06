London (AFP) Trotz britischer Auslieferungsbemühungen wird Wikileaks-Gründer Julian Assange die ecuadorianische Botschaft in London vermutlich bis auf Weiteres nicht verlassen. Der Australier sei notfalls bereit, noch "mindestens fünf weitere Jahre" in dem Diplomatengebäude auszuharren, sagte Ecuadors Außenminister Ricardo Patino am Montag nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen William Hague, das keine Annäherung zwischen beiden Staaten brachte. Eines sei jedenfalls sicher, sagte Patino: "Durch einen Tunnel oder im Kofferraum eines Autos" werde der Wikileaks-Gründer keinesfalls aus der Botschaft geschleust.

