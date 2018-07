Berlin (dpa) - Trotz steigender Wohnungsknappheit investieren deutsche Unternehmen weniger in Neubau als gedacht. Investitionen im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent zurück - erwartet wurde eigentlich ein Plus von 25 Prozent.

Für dieses Jahr gehe der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) aber von einem Plus von 34,1 Prozent aus, sagte Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser am Montag in Berlin. Deutschlandweit sei der Neubau von 213 000 Wohnungen zu erwarten, besonders bei Mietwohnungen sei das aber noch viel zu wenig.

Vor allem gestiegene energetische Anforderungen wirkten sich bremsend aus. Der GdW vertritt rund 3000 Wohnungsunternehmen, die bundesweit sechs Millionen Wohnungen vermieten. Das ist rund ein Drittel des deutschen Mietwohnungsmarktes.