Berlin (dpa) - Die CDU-Führung verschickt heute den Entwurf ihres Wahlprogrammes an die Vorstandsmitglieder der Partei. Das rund 100 Seiten starke Programm werde den Spitzen der beiden Schwesterparteien per Post zugestellt, heißt es aus der CDU-Parteizentrale. Am kommenden Sonntag kommen die Führungsgremien von CDU und CSU in Berlin zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um das Wahlprogramm offiziell zu beschließen. Danach wollen sich CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer zu dem Programm äußern.

