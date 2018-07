Frankfurt (SID) - Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink gehört trotz seiner hartnäckigen Oberschenkelverletzung gemeinsam mit seinem neuen Partner Sebastian Fuchs zum Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) für die Weltmeisterschaft in Stare Jablonki/Polen (1. bis 7. Juli). Neben Brink/Fuchs sind die deutschen Meister Jonathan Erdmann/Kay Matysik sowie Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif und Markus Böckermann/Mischa Urbatzka dabei.

Ob Brink in Stare Jablonki an den Start gehen kann, ist allerdings noch nicht klar. Die Generalprobe beim Grand Slam in Rom verpasst der 32-Jährige aufgrund seiner Verletzung. "Die Koffer für Rom waren schon gepackt, aber leider konnte ich der Belastung nicht standhalten", sagte Brink nach einem letzten Belastungstest am Montag. Der Kölner hatte schon auf den Grand Slam in Den Haag verzichten müssen. Brink wird sich nun wieder in Behandlung begeben und hofft "die Probleme endlich dauerhaft in den Griff zu bekommen".

Fuchs wird sich ab Dienstag mit Mischa Urbatzka in Rom durch die Qualifikation kämpfen. "Das wird interessant werden", sagte Fuchs. Die beiden standen bislang noch nie zusammen auf dem Platz, und Zeit für ein gemeinsames Training blieb nicht mehr.

Bei den Frauen führt Deutschlands derzeit bestes Duo, Katrin Holtwick/Ilka Semmler, das Aufgebot an. Die deutschen Farben vertreten zudem Karla Borger/Britta Büthe, Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und Victoria Bieneck/Julia Großner. Jede Nation darf maximal vier Teams pro Geschlecht stellen.