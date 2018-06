Berlin (SID) - Trainer Stelian Moculescu von Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen ist nach seiner öffentlichen Schiedsrichterkritik mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro davongekommen. Auf eine Sperre gegen den früheren Bundestrainer wurde verzichtet. Der 63-Jährige hatte im Anschluss an das vierte Play-off-Finale gegen die Berlin Recycling Volleys (2:3) den 1. Schiedsrichter in mehreren Interviews scharf attackiert und beleidigt.

Nach dem Vorfall leitete die Deutsche Volleyball-Liga (DVL) ein Verfahren gegen den Rumänen ein und forderte neben einer Geldstrafe auch eine Sperre. Die Spruchkammer Süd des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) folgte dem Antrag aber nur in einem Punkt.

Moculescu hatte dem Unparteiischen unter anderem unterstellt, dieser habe willkürlich Gelbe Karten gegen ihn verhängt und die Meisterschaft zu Gunsten der BR Volleys entschieden. Außerdem kritisierte er, die Schiedsrichter seien in der Finalserie bewusst angesetzt worden, um einen Titelgewinn der Friedrichshafener zu verhindern.

Die Spruchkammer betonte, dass die pauschale Behauptung, der Schiedsrichter habe "gegen eine Mannschaft" gepfiffen, über die Grenzen der Meinungsfreiheit hinausgehe und nicht akzeptabel sei. Zu Gunsten von Moculescu wertete das Gericht die unmittelbare Nähe zu dem Spiel und den "emotionalen Ausnahmezustand".

Moculescu hatte sich wenig später gerechtfertigt, aber nicht entschuldigt. "Ich reagiere auf Situationen, die ich als ungerecht empfinde", sagte der Trainer.