Ankara (AFP) - (AFP) Der türkische Innenminister Muammer Güler hat den für Montag ausgerufenen Generalstreik in der Türkei als "illegal" bezeichnet. "Es gibt den Willen, die Menschen mit illegalen Aktionen wie Arbeitsniederlegungen und einem Streik auf die Straße zu holen", sagte Güler während einer Pressekonferenz am Montag in Ankara. Die Sicherheitskräfte würden "das nicht zulassen". Zu dem Streik hatten die beiden führenden Gewerkschaften des Landes aufgerufen.

