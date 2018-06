Enniskillen (AFP) Angesichts des Bürgerkriegs in Syrien haben die USA ein neues Hilfspaket für syrische Flüchtlinge in Höhe von 300 Millionen Dollar (225 Millionen Euro) angekündigt. US-Präsident Barack Obama werde die übrigen Teilnehmer des G-8-Gipfels im nordirischen Enniskillen über diese geplanten Hilfen für Flüchtlinge in und außerhalb Syriens informieren, sagte Obamas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Ben Rhodes am Montagabend vor Journalisten. Mit der neuen Hilfszusage steigt der Umfang der US-Hilfen für syrische Flüchtlinge auf mehr als 800 Millionen Dollar.

