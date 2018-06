Köln (SID) - Die deutschen Basketballer müssen nach den Absagen der beiden NBA-Profis Dirk Nowitzki und Tim Ohlbrecht bei der EM in Slowenien (4. bis 22. September) ohne zwei weitere feste Größen auskommen. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte, hat Steffen Hamann seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, Jan-Hendrik Jagla (beide Bayern München) nimmt sich in diesem Sommer eine Auszeit.

Der erst 32-jährige Hamann hatte bereits mehrfach angekündigt, dass er sich nach zehn Jahren und 131 Länderspielen voraussichtlich zurückziehen werde. Nun bestätigte der DBB bei der Bekanntgabe des Aufgebots für den ersten Lehrgang in Kienbaum (8. bis 18. Juli) die Entscheidung eher beiläufig.

Aufbauspieler Hamann hatte Anfang 2003 sein Debüt im Nationaltrikot gegeben, beim größten Erfolg wurde er 2007 EM-Fünfter. Ein Jahr später nahm der Franke an den Olympischen Spielen in Peking teil. Sein letztes Spiel im DBB-Team bestritt Hamann bei der EM in Litauen im September 2011 als Kapitän.

"Was die Jungen da auf die Beine stellen, ist toll. Deswegen will ich nicht mehr im Weg stehen, auch wenn der Bundestrainer mich gern im Sommer dabei hätte", hatte der Abwehrspezialist vor wenigen Wochen erklärt.

Jagla (31) macht im Nationalteam weiter, pausiert in diesem Jahr aber wegen der hohen körperlichen Belastungen und "kleinerer Verletzungen". Auch Daniel Theis (ratiopharm Ulm) steht Menz den ganzen Sommer wegen einer Schulter-OP nicht zur Verfügung.

Für den Lehrgang in Kienbaum wurden Elias Harris (vereinslos) und Dennis Schröder (Phantoms Braunschweig) freigestellt. Beide machen sich Hoffnungen, in der kommenden Woche (27. Juni) beim NBA-Draft ausgewählt zu werden, und fehlen deshalb.

Die beiden für das Trainingslager geplanten Testspiele gegen Luxemburg finden nicht statt. Der Gegner hat kurzfristig abgesagt. Derzeit wird nach einer Alternative gesucht.