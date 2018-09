Wiesbaden (AFP) Insgesamt 58 politische Parteien und Vereinigungen haben ihren Wunsch nach Beteiligung an der Bundestagswahl am 22. September angezeigt. Das teilte Bundeswahlleiter Roderich Egeler am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Frist dafür war am Montag abgelaufen. Parteien und Vereinigungen, die bereits im Bundestag oder einem Landtag mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, sind von der Anzeigepflicht befreit. Insofern ist die Gesamtzahl möglicher Wahlteilnehmer entsprechend höher. Welche Parteien und Gruppierungen tatsächlich zur Wahl zugelassen werden, entscheidet der Bundeswahlausschuss in öffentlicher Sitzung am 4. und 5. Juli.

