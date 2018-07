München (AFP) Die Preise fürs Tanken unterscheiden sich laut ADAC je nach Region derzeit um bis zu vier Cent je Liter Kraftstoff. Am teuersten sei Tanken derzeit im rheinland-pfälzischen Trier, teilte der Automobilclub am Dienstag in München unter Berufung auf einen Vergleich unter 20 Städten mit. Der Liter Diesel schlage dort derzeit im Schnitt mit 1,459 Euro zu Buche. Im nordrhein-westfälischen Unna sei der Kraftstoff mit einem durchschnittlichen Preis von 1,419 Euro vier Cent günstiger.

