Brüssel (AFP) Im Streit um das Mehrjahresbudget der Europäischen Union in Höhe von fast einer Billion Euro hat der irische Außenminister Eamon Gilmore das Europaparlament zu einer Einigung aufgerufen. "Wir müssen uns daran erinnern, worum es hier geht", sagte Gilmore, der als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft im Namen der EU-Länder verhandelt, vor erneuten Gesprächen am Dienstag in Brüssel. "Es geht um die Freigabe der Mittel, die Landwirten und Unternehmen helfen, die Jobs schaffen, die Sozialprogramme und Forschung unterstützen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.