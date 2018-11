Kabul (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Übernahme der Sicherheitsverantwortung in Afghanistan durch die einheimischen Truppen als "Meilenstein" begrüßt. "Das ist ein stolzer Tag für alle Afghanen und die 50 am ISAF-Einsatz beteiligten Staaten", erklärte Rasmussen am Dienstag während eines Aufenthalts in Kabul. "Diese Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein, an dem die afghanischen Soldaten und Polizisten die Verantwortung für die Sicherheit im ganzen Land übernehmen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.