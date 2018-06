Osnabrück (AFP) Vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in Berlin hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) die Bedeutung der Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gewürdigt. Die Freundschaft beider Länder sei eine wichtige Konstante in einer sich rasant verändernden Welt, sagte Westerwelle der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. "Die Partnerschaft mit Amerika ist für uns Deutsche und Europäer unverzichtbar, um gemeinsam Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Zeiten der Globalisierung zu wahren", sagte der Minister.

