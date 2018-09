Brüssel (AFP) Eine zentrale Forderung des Europaparlaments zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei Geldanlagen könnte unter den Tisch fallen. Wie am Dienstag aus diplomatischen Kreisen in Brüssel zu erfahren war, fehlt in der Vorlage des Ministerrats zur geplanten Finanzmarkt-Richtlinie (Mifid) ein vom Parlament in 1. Lesung verabschiedete Passus zu den tatsächlichen Kosten einen Finanzprodukts. Die Finanzminister der EU sollten ihre Position am Freitag festlegen.

