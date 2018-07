Los Angeles (dpa) - Star-Produzent Jerry Bruckheimer wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 24. Juni soll er die Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood enthüllen, gaben die Veranstalter bekannt. Schauspieler Johnny Depp werde als Ehrengast bei der Feier mitwirken. Bruckheimer erhält den 2501. Stern auf dem Bürgersteig. Er wurde als Produzent von Hits wie "Top Gun", "Beverly Hills Cop" und "Tage des Donners" schon in den 1980er Jahren bekannt. Seine "Fluch der Karibik"-Reihe spielte weltweit Milliarden Dollar ein.

