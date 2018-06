Paris (AFP) Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy wird am Donnerstag erfahren, ob den in der Bettencourt-Affäre gegen ihn ermittelnden Untersuchungsrichtern der Fall entzogen wird. Frankreichs Oberster Gerichtshof befasste sich am Dienstag mit einem entsprechenden Antrag Sarkozys und sechs weiterer Beschuldigter. Dabei plädierten nicht nur die Anwälte der Beschuldigten, sondern auch der zuständige Staatsanwalt des Kassationsgerichtshof dafür, Ermittlungsrichter Jean-Michel Gentil und seine beiden Kollegen von dem Fall abzuziehen. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.

