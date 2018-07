Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt trennt sich von Verteidiger Julian Dudda. Der Vertrag mit dem 20-Jährigen wurde aufgelöst. Dudda, der in der abgelaufenen Saison nur in der Eintracht-Reserve in der Regionalliga zum Einsatz kam, wechselt zur zweiten Mannschaft von Werder Bremen.