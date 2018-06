Ulsan (dpa) - Der Iran und Südkorea haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 qualifiziert. Das 1:0 (0:0) für die Gäste aus dem Iran in Ulsan reichte beiden Teams am letzten Spieltag der asiatischen Gruppenphase für das Ticket nach Brasilien.

Für Usbekistan blieb trotz eines 5:1 (0:1) gegen Katar in Taschkent nur der dritte Platz in der Gruppe A und damit der Gang in die Playoffspiele. Der Sieger der Duelle gegen Jordanien oder Oman trifft auf einen Vertreter aus Südamerika.

Der Iran durfte sich bei seinem Torschützen Reza Ghoochannejhad (60.) sowie dem überragenden Keeper Rahman Ahmadi für die vierte WM-Teilnahme bedanken. Immer wieder waren die Südkoreaner vergeblich auf das gegnerische Tor angestürmt, nach Schlusspfiff schwenkten die stolzen Gäste die grün-weiß-rote Flagge auf dem Spielfeld.

Das Heimteam musste hingegen zunächst noch zittern, erst nach bangen Momenten folgte die erlösende Nachricht aus Taschkent. Dort lag Usbekistan bis zur 60. Minute durch den Gegentreffer durch Abdulqadir Ilyas (37.) zurück. Bachidor Nassimow (60./74.), Oleg Sotejew (72.), Odil Achmedow (87.) und Ulugbek Bakajew (90.+1) drehten zwar die Partie, dennoch reichte auch die späte Leistungssteigerung nur denkbar knapp nicht mehr zur Sensation.