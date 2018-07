Düsseldorf (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah ist offensichtlich ein Kandidat bei Fortuna Düsseldorf. "Düsseldorf hat das Zeug zum direkten Wiederaufstieg. Es wäre eine reizvolle Aufgabe. Fakt ist, dass die Fortuna ein geiler Verein ist", sagte der 34 Jahre alte Stürmer der Bild-Zeitung. Die Fortuna sucht für das Projekt Wiederaufstieg noch einen Stürmer, hat bislang aber noch nicht offiziell ihr Interesse am 43-maligen Nationalspieler, dessen Vertrag bei der SpVgg Greuther Fürth nicht verlängert worden war, bekundet.

In Düsseldorf würde Asamoah in Mike Büskens auf einen alten Bekannten treffen. Der ehemalige Fürther Trainer hat am vergangenen Freitag seinen Dienst als Chefcoach von Fortuna Düsseldorf angetreten. "Es ist ja kein Geheimnis, dass Büskens und ich uns gut verstehen", sagte Asamoah, der seine Karriere noch nicht beenden will: "Ich will noch mindestens ein Jahr spielen, ich bin topfit." In 323 Bundesliga-Spielen erzielte Asamoah 50 Tore.