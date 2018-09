Brasília (SID) - Staatspräsidentin Dilma Rousseff ist einen großen Schritt auf die Hunderttausenden Demonstranten in den Straßen Brasiliens zugegangen. "Diese Stimmen müssen angehört werden", sagte die Politikerin am Dienstag in der Hauptstadt Brasília. Dort hatte es in den vergangenen Tagen wie in anderen brasilianischen Millionenstädten wie Rio de Janeiro oder São Paulo die größten Massen-Proteste seit 20 Jahren gegeben. Die Menschen demonstrierten auch gegen die ihrer Meinung nach zu hohen Ausgaben für die Mega-Events Confed Cup, Fußball-WM und Olympia 2016 in Rio.

"Meine Regierung hört diese Stimmen der Veränderung", versicherte Rousseff und lobte die Demonstranten für deren zumeist friedliches Verhalten. "Die Stimmen auf der Straße rufen nach mehr Bürgerrechten, einem besseren Gesundheitswesen, urbaner Mobilität und anderen Dingen. Meine Regierung hat verstanden, dass sich die Ansprüche der Bevölkerung verändern", sagte die 65-Jährige weiter.