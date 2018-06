Berlin (dpa) - Barack Obama hat schon mehrfach Deutschland besucht. Nach Berlin kommt er jetzt erstmals als US-Präsident.

24. Juli 2008: Senator Obama reist im Wahlkampf nach Berlin. Zum Auftakt seines ersten Deutschland-Besuchs spricht der demokratische Kandidat rund eine Stunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch über Krisenherde wie Afghanistan oder den Iran. Merkel verhindert einen Wahlkampf-Auftritt vor dem symbolträchtigen Brandenburger Tor. Obama hält seine Rede an der Siegessäule, wo er von rund 200 000 Menschen begeistert gefeiert wird.

3. April 2009: Obama kommt erstmals als Präsident in die Bundesrepublik. Im Rahmen eines Nato-Gipfels besucht er zunächst Baden-Baden und am folgenden Tag die badische Grenzstadt Kehl. Mit Merkel trifft sich der US-Präsident abseits des Gipfels zu einem persönlichen Gespräch.

5. Juni 2009: In Dresden beten Merkel und Obama gemeinsam in der Frauenkirche, die als Symbol für das Leid der Deutschen im Krieg, aber auch für den Willen zur Versöhnung steht. Anschließend erinnern der US-Präsident und die Kanzlerin nach einem Rundgang im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar an die Gräuel des Nationalsozialismus. Obama schließt seinen Deutschlandbesuch mit einer Stippvisite nach Rheinland-Pfalz ab. Im US-Militärhospital Landstuhl besucht er amerikanische Kriegsverwundete aus dem Irak und Afghanistan.

