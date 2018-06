Belfast (dpa) - Nach dem Abschluss des G8-Gipfels in Nordirland ist US-Präsident Barack Obama zu seinem mit Spannung erwarteten Besuch nach Deutschland aufgebrochen. Das Präsidentenflugzeug Air Force One hob vom internationalen Flughafen Belfast ab. Gegen 20.25 Uhr soll Obama auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen. Für den Abend ist kein offizielles Programm geplant. Morgen wird Obama Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück treffen. Vor dem Brandenburger Tor will er eine Grundsatzrede halten.

