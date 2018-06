Rom (AFP) Beim Absturz eines französischen Kleinflugzeugs in den Dolomiten sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der dritte Insasse der Maschine sei schwer verletzt worden, berichteten italienische Medien am Dienstag. Das Flugzeug sei in Locarno in der Schweiz gestartet und unterwegs zur slowenischen Küstenstadt Portoroz gewesen. Nahe dem See Barcis, rund einhundert Kilometer nördlich von Venedig, sei die Maschine abgestürzt.

