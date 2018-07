Kabul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat sich heute in der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und dabei mindestens drei Zivilisten mit in den Tod gerissen. Laut Polizei gab es bei dem Anschlag auf den Autokonvoi eines Abgeordneten auch mehrere Verletzte. Der Abgeordnete sei bei dem Anschlag nahe dem Büro der afghanischen Menschenrechtskommission unverletzt geblieben. Die afghanischen Sicherheitskräfte sollten heute von den Nato-geführten Truppen die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernehmen.

