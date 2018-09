Le Bourget (dpa) - Der britische Billigflieger Easyjet hat Airbus einen Großauftrag für seine Mittelstreckenjets beschert.

Der Ryanair-Konkurrent will bei der EADS-Tochter 35 Airbus A320 sowie 100 Maschinen der spritsparenden Neuauflage A320neo bestellen, wie die Fluggesellschaft am Dienstag zur weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilte.

Laut Preisliste haben die 135 Jets einen Gesamtwert von 13,2 Milliarden US-Dollar (9,9 Mrd Euro). Allerdings hat sich Easyjet nach eigenen Angaben einen kräftigen Rabatt gesichert. Außerdem sichert sich die Gesellschaft Kaufoptionen für 100 weitere "neos". Die neuen Flieger sollen in den Jahren 2015 bis 2022 ausgeliefert werden.

