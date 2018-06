Köln (SID) - Die französische Radsport-Ikone Jeannie Longo bekommt einfach nicht genug und peilt am kommenden Wochenende ihren 60. nationalen Titel an - im Alter von 54 Jahren. Die 13-malige Weltmeisterin wird bei den Titelkämpfen im Nordwesten Frankreichs sowohl im Straßenrennen als auch im Einzelzeitfahren an den Start gehen.

Mit Platz fünf im Zeitfahren und Rang 20 im Straßenrennen im Vorjahr hatte Longo den Sprung in den französischen Olympia-Kader für die Sommerspiele in London verpasst. Während ihrer Karriere war sie vermehrt mit Dopingvorwürfen konfrontiert worden. Vor zwei Jahren hatte zunächst der Landesverband gegen sie ermittelt, weil sie dreimal gegen Meldeauflagen verstoßen hatte. Ihr Ehemann und Trainer Patrice Ciprelli geriet zudem unter Verdacht, Dopingmittel beschafft zu haben.