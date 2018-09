Moskau (AFP) Russlands Parlament hat am Dienstag einen Gesetzesentwurf diskutiert, der die Adoption russischer Kinder durch Bürger aus Ländern, in denen die Homoehe erlaubt ist, strengen Auflagen unterwerfen soll. Der Entwurf, voraussichtlich noch am Dienstag von den Abgeordneten verabschiedet werden sollte, verbietet in Ländern mit der Homoehe nicht nur Menschen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft die Adoption russischer Waisen, sondern auch allen unverheirateten Bürgern dieser Staaten.

