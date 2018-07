Rostock (SID) - Die Wasserspringer Sascha Klein und Tina Punzel haben Gastgeber Deutschland zum Auftakt der EM in Rostock die erste Medaille beschert. Das Duo aus Dresden gewann im Team-Wettbewerb mit 384,00 Punkten Punkten Silber. Den EM-Titel sicherten sich die Ukrainer Olexander Bondar und Julia Prokopschuk (413,20), Rang drei ging an Jewgeni Kusnezow und Julia Koltunowa aus Russland (348,10).

"So etwas hebt die Stimmung im ganzen Team. Jetzt ist die Vorfreude auf die anderen Wettkämpfe noch größer", sagte Klein. Die erst 17-Jährige Punzel war ebenfalls erleichtert: "Mir fällt ein großer Stein vom Herzen. Es ist meine erste Europameisterschaft, und dann auch noch zu Hause. Da wollte ich nichts falsch machen."

Für Deutschland ist es die erste internationale Medaille in dem nicht-olympischen Wettbewerb, der im vergangenen Jahr in Eindhoven seine EM-Premiere gefeiert hatte. Bei der WM in einem Monat in Barcelona ist das Teamspringen dagegen nicht im offiziellen Programm.

Beim Teamspringen darf jede Nation je einen Mann und eine Frau nominieren, die jede der sechs Sprunggruppen präsentieren müssen. Beide müssen zudem sowohl vom 3-m-Brett als auch vom Turm antreten, es sind also Allrounder gefragt. Da es kein Streichresultat gibt, werden alle erzielten Punkte addiert. Das Paar mit den meisten Punkten gewinnt.

Sascha Klein, Vizeweltmeister im Turm-Synchronspringen, zeigte eine durchweg starke Vorstellung ohne Wackler. Von seinem Traininsgrückstand aufgrund einer Ellbogenverletzung und einer Gehörgangsentzündung war dem Dresdner nichts anzumerken. Punzel dagegen zeigte bei ihrem EM-Debüt Nerven. Bei ihrem zweiten Sprung, einem dreieinhalbfachen Salto, patzte die sechsmalige deutsche Meisterin.