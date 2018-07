Zagreb (SID) - Die zweimalige Degen-Europameisterin Imke Duplitzer denkt auch mit 37 Jahren noch nicht an Rücktritt und will ihre Karriere bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fortsetzen. "Ich habe für mich entschlossen, bis Rio weiterzumachen. Ich gehe das ernsthaft an", sagte die Bonner Fechterin dem SID: "Ich habe das jetzt so mit Bundestrainer Piotr Sozanski abgesprochen und werde mein Bestes geben." Am Mittwoch tritt sie bei der EM in Zagreb im Einzelwettbewerb an, am Freitag folgt die Team-Entscheidung.

Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Spiele in Brasilien würde die dann 41-Jährige wie die deutsche Kanu-Ikone Birgit Fischer auf ihre sechste Olympiateilnahme kommen. 2004 in Athen gewann sie Silber mit der deutschen Mannschaft. Im Einzel belegte sie zweimal den fünften Platz.

"Ich merke einfach, dass mir Fechten Spaß macht. Ich finde diesen Sport immer noch faszinierend. Mit allem, was dazu gehört", sagte Duplitzer weiter. Seit März studiert sie Angewandte Psychologie, das Präsidentenamt bei ihrem Verein OFC Bonn hat sie mittlerweile niedergelegt.

Wenige Tage vor den Olympischen Spielen 2012 in London hatte Duplitzer in einem öffentlichkeitswirksamen Interview zu einem Rundumschlag gegen das deutsche Leistungssportsystem und die Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) um Prasident Thomas Bach ausgeholt. 2008 in Peking hatte sie wegen der Menschenrechtssituation in China die Eröffnungsfeier boykottiert.