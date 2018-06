Los Angeles (AFP) Teenie-Star Justin Bieber hat eine weitere unerquickliche Begegnung mit einem Paparazzo erlebt. Der kanadische Sänger fuhr am Montagagabend in Los Angeles mit seinem weißen Ferrari einen Fotografen an, der ein Bild von dem Luxusschlitten schießen wollte. Wie das Promi-Portal "TMZ" am Dienstag berichtete, wurden die Ermittlungen wegen Fahrerflucht gegen Bieber aber eingestellt. Schuld habe der Fotograf, weil der sich als Fußgänger auf der Straße aufgehalten habe. Der Paparazzo sei leicht verletzt worden.

