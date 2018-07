New York (AFP) Der Abhörskandal um die inzwischen eingestellte britische Zeitung "News of the World" beschäftigt jetzt auch die Justiz in den USA: Ein Stunt-Double von Hollywood-Star Angelina Jolie reichte in Los Angeles eine Schadensersatzklage gegen den Medienkonzern News Corp ein. Die Klägerin Eunice Huthart wirft der einst zu News Corp gehörenden "News of the World" vor, Nachrichten auf ihrer Mailbox belauscht und gelöscht zu haben. Damit hätten die Journalisten versucht, Informationen über Jolie zu erhalten.

