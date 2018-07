Offenbach (dpa) - Einige Orte in Süddeutschland haben die erste Tropennacht des Jahres hinter sich. Am heißesten war es im südhessischen Michelstadt-Vielbrunn - dort sank die Temperatur in der Nacht zum Dienstag nicht unter 22,5 Grad Celsius.

"Im Norden ist die heiße Luft noch nicht ganz angekommen", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Für Mittwoch werden tagsüber Spitzenwerte zwischen 30 und 38 Grad erwartet.

Am Donnerstag machen sich Schauer und Gewitter breit, die Temperaturen fallen bis Freitag um zehn Grad. Ein Ende des Sommers sei damit aber nicht in Sicht. "Es wird eine angenehmere Phase sein", sagte der Meteorologe. Bei Tropennächten sinken die Höchsttemperaturen nicht unter 20 Grad.

Wetterprognose für Deutschland