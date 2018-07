Offenbach (dpa) - Einige Orte in Süddeutschland haben die erste Tropennacht des Jahres erlebt. Das bedeutet, dort wurde es nachts nicht kälter als 20 Grad Celsius. Am heißesten war es im südhessischen Michelstadt-Vielbrunn. Da sank die Temperatur in der vergangenen Nacht nicht unter 22,5 Grad. Es soll noch heißer werden: Für morgen werden Spitzenwerte zwischen 30 und 38 Grad erwartet. Am Donnerstag machen sich Schauer und Gewitter breit, die Temperaturen fallen laut Deutschem Wetterdienst bis Freitag um zehn Grad.

