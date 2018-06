Kabul (AFP) Angesichts eines Gesprächsangebots der USA an die radikalislamischen Taliban hat die afghanische Regierung am Mittwoch Verhandlungen über die weitere militärische Zusammenarbeit mit Washington nach 2014 ausgesetzt. Es gebe "hinsichtlich der Friedensverhandlungen für Afghanistan einen Widerspruch zwischen dem, was die US-Regierung sagt, und dem, was sie macht", sagte ein Sprecher von Präsident Hamid Karsai der Nachrichtenagentur AFP. Daher habe Karsai "die Gespräche mit den USA heute Morgen ausgesetzt".

