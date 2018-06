Seoul (AFP) Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un soll einem Bericht zufolge Adolf Hitlers Hetzschrift "Mein Kampf" an ranghohe Mitglieder der Staatsführung zur Lektüre verteilt haben. Mit dem Hinweis, dass Hitler es nach dem Ersten Weltkrieg binnen kurzer Zeit geschafft habe, Deutschland "wieder aufzubauen", habe Kim zu seinem Geburtstag im Januar Übersetzungen des Texts ausgegeben, berichteten südkoreanische Zeitungen am Mittwoch unter Berufung auf das von nordkoreanischen Überläufern betriebene Internetportal "New Focus International". Dieses wiederum zitierte einen Vertreter Nordkoreas in China.

