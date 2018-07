Brüssel (AFP) Die Eurozone ist heftiger Kritik des zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades zum Trotz nicht zu Änderungen an dem Hilfsprogramm für das finanziell angeschlagene Land bereit. Es werde keine Änderungen an dem Programm geben, sagte ein Eurozonen-Vertreter am Mittwoch in Brüssel. Das Land habe den Bedingungen des im März beschlossenen Hilfspakets schließlich zugestimmt. Ein in der vergangenen Woche von Anastasiades verschickter Brief werde aber bei einem Treffen der Eurozonen-Finanzminister am Donnerstag in Luxemburg diskutiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.